Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay iş birliğiyle teknoloji bağımlılığı semineri düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğiyle düzenlenen seminerde, teknoloji bağımlılığı ve çocuklarda ortaya çıkan davranış problemleri üzerinde duruldu. Ebeveynlere çözüm yöntemleri anlatıldı ve Yeşilay'ın sunduğu hizmetler hakkında bilgi verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliği ile "Teknoloji bağımlılığı" semineri düzenlendi.

Bağımlılıklarla mücadelede toplumun bilinçlenmesine destek olan ve bu konuda kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayan YEDAM tarafından, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Gündüz Bakımevlerinden eğitim alan öğrencilerin ebeveynlerine yönelik Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Bilgilendirme seminerinde; Adana Yeşilay Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı tarafından teknoloji ve internetin bilinçli olmayan, kontrolsüz kullanımı ve buna bağlı olarak çocuklarda ortaya çıkan davranış problemleri üzerinde durulup, ebeveynler için çözüm yöntemleri anlatıldı. Günümüzün en büyük sorunlardan biri haline gelen, telefon, tablet, vb. teknolojik aletlerin ve internetin yanlış kullanımından kaynaklı bu problemlerde ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımları ve yaklaşımlarındaki tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiği konusunda farkındalık oluşturulması için bilgi aktarıldı.

Ayrıca YEDAM'ın Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından; Yeşilay'ın çalışma alanları ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin sunduğu hizmetlere, 115 Danışma Hattı üzerinden nasıl ulaşılacağı, kimlerin başvuruda bulunabileceği hakkında bilgi verildi. Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ADANA