Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay iş birliğiyle bağımlılık semineri düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliği ile 'Bağımlılık Olgusu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri' konulu bir farkındalık semineri düzenlendi. Seminerde bağımlılık kavramı, belirtileri ve bağımlı kişilerle iletişim konuları ele alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliği ile "Bağımlılık Olgusu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri" konulu bir farkındalık semineri düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bağımlılığın her türüne karşı kadınlar, çocuklar gençler ve aileler ile personelin kapasite geliştirme eğitimlerine ve farkındalık seminerleri düzenlemeye devam ediyor.

Tütün, alkol, madde, internet ve kumar oynama ile ilgili sorun yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayan YEDAM tarafından Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personeline, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bilgilendirme semineri verildi.

Seminerde; YEDAM'ın Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından insanların neden bağımlı olduğuna, bağımlılık kavramına, bağımlılığın seyrine, bağımlılığın bileşenlerine, bağımlılığın belirtilerine, bağımlı kişilerle kurulan iletişime madde etkisi altındaki bireye yaklaşıma, bağımlı kişinin ailesi ile görüşme konularına değinildi.

Yeşilay'ın çalışma alanları ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin sunduğu hizmetler, 115 Danışma Hattı üzerinden uzmanlara nasıl ulaşılacağı, kimlerin başvuruda bulunabileceği hakkında bilgi verildi. Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.