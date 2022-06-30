Acil sağlık personeline ambulansta doğum ve yenidoğan eğitimi verildi Adana'da 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görevli personele ambulansta doğum ve sonrası hakkında eğitim verildi. Adana'da 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görevli personele ambulansta doğum ve sonrası hakkında eğitim verildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlık hizmeti sunumunun tüm basamaklarında anne ve bebek sağlığının korunmasının kritik önem taşıdığı belirtildi. Bu kapsamda, Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda acil sağlık hizmetlerinin sunumunda görevli sağlık personeline, ambulansta sağlıklı doğum eylemini gerçekleştirmeleri, yenidoğanın ilk bakımı ve gebelerin taşınmasıyla ilgili bilgi verildiği kaydedildi. AA / Bekir Ömer Fansa - Sağlık Adana Sağlık Haberler

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