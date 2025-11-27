Haberler

Acil Sağlık Eğitim Programıyla Çağrı Yönetimi Kalitesi Artırılıyor

Güncelleme:
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, acil sağlık hizmetlerinde çağrı yönetim kalitesinin artırılması hedefleniyor. Eğitimin amacı, tıbbi acil çağrı yönetiminde standartların yükseltilmesi ve hasta güvenliğinin artırılması.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Eğitim ve Simülasyon Merkezi, acil sağlık hizmetlerinde çağrı yönetim kalitesini artırmaya yönelik eğitim programı gerçekleştirdi.

Tıbbi acil çağrı yönetiminde standartların yükseltilmesi, hasta güvenliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla bu ay altıncısı düzenlenen eğitim, Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde başladı.

Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi Eğitim Koordinatörü Dr. Adile Nur Özçoban Efe, yaptığı açıklamada, bu eğitimde sağlık komuta kontrol merkezi çalışanlarının çağrı karşılama süreçlerini standart hale getirilmesini ve halka daha verimli şekilde müdahale edilebilmesini amaçladıklarını söyledi.

Eğitimi simülasyon uygulamalarıyla desteklediklerini ifade eden Efe, şöyle konuştu:

"Gerçeğe yakın uygulamalarla çağrı yönetimi sürecini pekiştirmeye çalışıyoruz. Eğitimlerimiz 4 gün sürüyor. Bunun 2 günü teorik ağırlıklı, kalan 2 günü de simülasyon ağırlıklı devam ediyor. Eğitime katılan tüm katılımcılar, çağrı yönlendirici ve telsiz görevini üstleniyor. Hepsi mutlaka bu görevi yaptığı bir senaryo içerisinde yer alıyor. Sonrasında senaryolar sınıfta tüm katılımcılar tarafından izleniyor ve bir çözümleme oturumu gerçekleştiriliyor. Bu oturumda da senaryo hedeflerine uygun değerlendirmeler yapıyoruz."

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Sağlık
