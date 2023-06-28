Bursa'da kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti. Yurt genelinde olduğu gibi Bursa'da da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplar ile doldu. Kurbanlık kesimi sırasında bıçak veya satırla kendini yaralayan vatandaşlar, soluğu acil servislerde aldı. Bursa'da her Kurban Bayramında olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren acil servisi doldurdu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramının ilk dakikalarından itibaren İnegöl'ün çeşitli mahallerinden 'acemi kasap' haberleri gelmeye başladı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş geçmiş bayramlardada olduğu gibi bu bayram da İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne koştu. Yaralıların büyük bir kısmı yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. Bazı vatandaşlar ise Ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Şehir Hastaseni ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma hastanesi başta olmak üzere bir çok özel habtanenin acil servis bölümleri kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu. Bursa'da kurban keserken kalp krizi geçiren bir vatandaşında kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

BURSA - Bursa'da kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti.

Yurt genelinde olduğu gibi Bursa'da da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplar ile doldu. Kurbanlık kesimi sırasında bıçak veya satırla kendini yaralayan vatandaşlar, soluğu acil servislerde aldı.

Bursa'da her Kurban Bayramında olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren acil servisi doldurdu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramının ilk dakikalarından itibaren İnegöl'ün çeşitli mahallerinden 'acemi kasap' haberleri gelmeye başladı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş geçmiş bayramlardada olduğu gibi bu bayram da İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne koştu.

Yaralıların büyük bir kısmı yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. Bazı vatandaşlar ise Ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Şehir Hastaseni ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma hastanesi başta olmak üzere bir çok özel habtanenin acil servis bölümleri kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu. Bursa'da kurban keserken kalp krizi geçiren bir vatandaşında kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybettiği öğrenildi.