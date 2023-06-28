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Acemi kasaplar hastanelik oldu

Sağlık Haberleri

Edirne'de bayram namazının ardından kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti. Yaralanan vatandaşlar bıçak veya satır ile kendilerini yaraladılar.

Acemi kasaplar hastanelik oldu

EDİRNE - Edirne'de sabah bayram namazının ardından kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti.

Kurbanlık kesimi sırasında bıçak veya satırla kendini yaralayan vatandaşlar, soluğu acil servislerde aldı. Kesim sırasında yaralanan Fevzi Dağlı, "Bıçak birden kaydı parmağınızı kestik,yapacak bir şey yok" dedi.

Başka bir vatandaş ise arkadaşının bıçak bileme işlemi sırası da kolunu yaraladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mesut Çınar - Sağlık

Edirne Kurban Sağlık Haberler

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