Acemi kasaplar bayrama hastanede girdi
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Tokat'ta bayram namazının hemen ardından kurban kesmek isteyen acemi kasaplar, acil servislerin yolunu tuttu. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan acemi kasaplar, tedavilerinin ardından yeniden kurban kesim yerlerinin yolunu tuttu.
Acemi kasaplar bayrama hastanede girdi
TOKAT Tokat'ta her yıl olduğu gibi bu yılda acemi kasaplar kendilerini kesti.
Tokat'ta bayram namazının hemen ardından kurban kesmek isteyen acemi kasaplar, acil servislerin yolunu tuttu. Tokat Devlet Hastanesi acil servisine gelen acemi kasaplar, bıçak darbeleriyle yaralandıklarını belirttiler. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan acemi kasaplar, tedavilerinin ardından yeniden kurban kesim yerlerinin yolunu tuttu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - Sağlık