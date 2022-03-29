ABD'li Bilim İnsanları Vücudun Kan Kaybıyla Mücadelede Doğal Alarmını Keşfetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'li Bilim İnsanları Vücudun Kan Kaybıyla Mücadelede Doğal Alarmını Keşfetti

Xinhua - Sağlık
 - Güncelleme:
ABD'li Bilim İnsanları Vücudun Kan Kaybıyla Mücadelede Doğal Alarmını Keşfetti

LOS ANGELES, 28 Mart (Xinhua) — Keşif, kan kaybı esnasında kan basıncının korunmasını sağlayan reaksiyonu başlatan nöronlar yığınının yerini saptıyor. Nöronlar kan kaybını tespit ettiğinde kan damarlarına baskı yaparak uygun kan basıncının muhafaza edilmesini sağlayan sinir faaliyetini artırıyor. Cell Reports adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmaya göre yeni sonuçlar, vücudun sahip olduğu kan basıncını muhafaza etmek […]

LOS ANGELES, 28 Mart (Xinhua) — Keşif, kan kaybı esnasında kan basıncının korunmasını sağlayan reaksiyonu başlatan nöronlar yığınının yerini saptıyor. Nöronlar kan kaybını tespit ettiğinde kan damarlarına baskı yaparak uygun kan basıncının muhafaza edilmesini sağlayan sinir faaliyetini artırıyor. Cell Reports adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmaya göre yeni sonuçlar, vücudun sahip olduğu kan basıncını muhafaza etmek için kullandığı önemli bir sürece ışık tutuyor. UVA Eczacılık Departmanında araştırma görevlisi olan George Souza, "Beyin, kan kaybı esnasında, kalp ve beyin gibi kritik organlara kan akışına destek olan bir kardiyovasküler reaksiyonu koordine eder" dedi ve ekledi: "Çalışmamız, kan kaybına verilen kardiyovasküler reaksiyonun beyinsapında bulunan birkaç yüz nöronun faaliyetindeki değişikliklere bağlı olduğunu gösteriyor."

Xinhua / Sağlık

Mart, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title