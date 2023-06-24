ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Yurtdışına Seyahat Etmeyeceklerin Kızamık Aşısı Olmasını Tavsiye Ediyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Amerikalıları yurtdışına seyahat etmeden önce kızamık aşısı olmaya çağırdı. Kızamığın son derece bulaşıcı bir hastalık olduğu biliniyor.

LOS ANGELES, 24 Haziran (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Amerikalıları yurtdışına seyahat etmeden önce kızamık aşısı olmaya çağırdı.

Kızamığın son derece bulaşıcı bir hastalık olduğu biliniyor. CDC'nin bu hafta yayımladığı bir rapora göre, kızamık hastalığına yakalanan bir kişi, yakın temasta bulunduğu aşısız kişilerin onda dokuzuna hastalık bulaştırabiliyor.

CDC'ye 8 Haziran 2023 itibarıyla 11 yargı bölgesinden 16 doğrulanmış ABD kızamık vakası bildirildi. Bunların yüzde 88'inin ise uluslararası seyahatlerle ilintili olduğu belirlendi.

Mevcut tahminler 2023 yılında, bir önceki yıla kıyasla iki kat daha fazla Amerikalının yurtdışına seyahat etmeyi planladığını gösteriyor. CDC'ye göre İngiltere gibi birçok ülke ve popüler seyahat destinasyonu, son yıllarda kızamık salgınları yaşıyor.

ABD'de 2023'ün ilk beş ayında kızamık vakalarında artış görüldü. 2022 yılının aynı döneminde vaka sayısı üç iken, bu yıl 16 olarak kayda geçti. CDC'ye göre bu vakaların çoğu, kızamık-kızamıkçık-kabakulak (MMR) aşısı olmamış çocuklar arasında görüldü.

CDC, ABD'de ikamet eden herkesi, özellikle de uluslararası seyahat edecek olanları, varış noktası neresi olursa olsun MMR aşılarını yaptırmaya çağırıyor.