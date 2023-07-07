ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Sentetik uyuşturucular Amerikalıların bir numaralı katili

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sentetik uyuşturucuların Amerika'da 18 ila 49 yaş nüfus için bir numaralı ölüm sebebi olduğunu belirterek, geçen yıl yaklaşık 110 bin kişinin aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü söyledi. Blinken, sentetik uyuşturucu kullanımında endişe verici bir artış yaşandığını ve bu sorunun tek bir ülkenin çözemeyeceği bir sorun olduğunu ifade etti.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 18 ila 49 yaş Amerikalıların bir numaralı katilinin sentetik uyuşturucular olduğunu belirterek, geçen yıl yaklaşık 110 bin kişinin aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü söyledi.

Blinken, video konferans yoluyla yapılan "Sentetik Uyuşturucu Tehditlerini Ele Alma Küresel Koalisyonu" toplantısında konuştu.

Bölgesel ve uluslararası organizasyonların temsilcilerinin yanı sıra yaklaşık 80 ülkeden üst düzey devlet görevlisinin katıldığı toplantıda, Blinken, sentetik uyuşturucuların ABD'de 18 ila 49 yaş nüfus için bir numaralı ölüm sebebi olduğunu vurguladı.

Blinken, "Bu gerçek üzerinde durmaya değer; 18 ila 49 yaş Amerikalıların bir numaralı katili sentetik uyuşturucular, özellikle fentanildir. Geçen yıl yaklaşık 110 bin Amerikalı aşırı dozda uyuşturucudan öldü ve bu ölümlerin üçte ikisi sentetik opioidleri içeriyordu." dedi.

Uyuşturucunun bireylere, ailelere ve topluma etkisinin yanı sıra ekonomik zarara da neden olduğuna vurgu yapan Blinken, Kongre raporuna göre yalnızca 2020'de ABD'de uyuşturucunun yaklaşık 1,5 trilyon dolar gibi büyük bir ekonomik bedele neden olduğunun altını çizdi.

Blinken, sadece ABD'de değil, Birleşmiş Milletler (BM) kayıtlarına göre dünya çapında 34 milyondan fazla insanın her yıl metamfetamin veya diğer sentetik uyarıcıları kullandığına işaret ederek, her bölgede, sentetik uyuşturucu kullanımında endişe verici bir artış yaşandığını kaydetti.

Sentetik uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütlerinin küresel sistemdeki zayıf halkaları kullanmada son derece usta olduğunu dile getiren Blinken, "Bir ülke bir geçiş yolunu kapattığında, bunlar hızla diğerine geçiyor. Dolayısıyla bu hiçbir ülkenin tek başına çözemeyeceği bir sorundur, bu nedenle bu küresel koalisyonu oluşturuyoruz." diye konuştu.

Blinken, koalisyon çerçevesinde uzmanlardan oluşan paneller ve çalışma grupları oluşturulacağını ifade ederek, eylüldeki BM Genel Kurulu Üst Düzey Haftası'nda koalisyon tarafları ile yüz yüze bir toplantıya da ev sahipliği yapmayı planladıkları bilgisini paylaştı.