ABD'deki Kanser Merkezleri: Kemoterapi İlaçları Yetersiz

ABD'deki kanser merkezleri, yaygın olarak kullanılan kemoterapi ilaçlarının miktarının yeterli düzeyde olmadığını bildirdi. İlaç kıtlığında, Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), Hindistan'daki ilaç üretim tesisini geçici olarak kapatmasının oldukça etkili olduğu açıklandı. Doktorlar, kanser hastalarının geçici çözümlerden daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu belirtti.