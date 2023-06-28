ABD'de Yerel Kaynaklı Sıtma Vakaları Tespit Edildi

CDC tarafından yapılan açıklamada ABD'de Florida eyaletinde 4 ve Teksas eyaletinde 1 vaka olmak üzere son 2 ay içerisinde yerel olarak edinilmiş sıtma vakasının tespit edildiği belirtildi. CDC, ülkede 20 yıldır yerel kaynaklı bir sıtma vakasının görülmediğini belirterek, iki eyalette tespit edilen yerel kaynaklı sıtma vakalarının ardından doktorlara ve halk sağlığı yetkililerine yönelik uyarı yayımladı.

"İKİ EYALETTEKİ VAKALAR BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ DEĞİL"

Açıklamada, "İki eyaletteki (Florida ve Teksas) vakaların birbiriyle ilişkili olduğunu gösteren herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Florida'da yakın coğrafi bölgede dört vaka tespit edilmiştir ve ilave vakalar için aktif gözetim devam etmektedir. Etkilenen bölgede sivrisinek gözetimi ve kontrol önlemleri uygulanmıştır. Teksas'ta bir vaka tespit edilmiştir ve ilave vakalar için gözetimin yanı sıra sivrisinek gözetimi ve kontrolü de devam etmektedir. Tüm hastalar tedavi görmüş ve iyileşmektedir. Yerel olarak edinilmiş sivrisinek kaynaklı sıtma, 2003 yılında Florida'da bulunan Palm Beach County'de yerel olarak edinilmiş 8 sıtma vakasının tespit edilmesinden bu yana ABD'de görülmemiştir" denildi.

"VAKALARA RAĞMEN ÜLKEDE YEREL KAYNAKLI SITMA RİSKİ DÜŞÜK"

Tespit edilen vakalara rağmen ABD'de yerel kaynaklı sıtma riskinin 'son derece düşük' olduğu ifade edildi. Ülkenin birçok bölgesinde bulunan hastalık taşıyıcı Anopheles sivrisinekleri sıtma ile enfekte bir kişiden beslendikleri takdirde sıtmayı bulaştırma kapasitesine sahip olduklarının altı çizilerek, yerel iklim koşullarının Anopheles sivrisineğinin yılın büyük bir bölümünde veya tamamında hayatta kalmasına izin verdiği ve sıtma endemik bölgelerden gelen yolcuların bulunduğu bölgelerde riskin daha yüksek olduğu vurgulandı.

"NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞİ OLANLARDA SITMA TANISI DÜŞÜNÜLMELİDİR"

Yayımlanan uyarıda, "Klinisyenler, sıtmanın bulaştığı bölgelere uluslararası seyahat öyküsü olan hastalarda ateşli hastalık nedeni olarak sıtmayı rutin olarak göz önünde bulundurmanın yanı sıra seyahat öyküsü ne olursa olsun, nedeni bilinmeyen ateşi olan herhangi bir kişide sıtma tanısını düşünmelidir. ABD'de yerel olarak edinilmiş sıtma vakalarının görüldüğü bölgelerinde çalışan klinisyenler, eyalet ve yerel sağlık departmanlarının rehberliğini takip etmelidir. Sıtmalı kişilerin hızlı teşhis ve tedavisi, hastalığın ağır seyretmesini veya ölümü önleyebilir ve yerel Anopheles sivrisineklerine devam eden bulaşmayı sınırlayabilir. Bireyler, sıtma ve sivrisinek kaynaklı diğer hastalıkları önlemek için sivrisinek ısırıklarını önlemek ve evde sivrisinekleri kontrol etmek için adımlar atabilirler" ifadelerine yer verildi.