ABD'de Toplam Kovid-19 Vaka Sayısı 80 Milyonu Aştı
Xinhua - Sağlık
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NEW YORK, 29 Mart (Xinhua) — Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, 29 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 80 milyonu aştı. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)
NEW YORK, 29 Mart (Xinhua) — Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, 29 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 80 milyonu aştı. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)
Xinhua / Sağlık