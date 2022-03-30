ABD'de Toplam Kovid-19 Vaka Sayısı 80 Milyonu Aştı - Haberler

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ABD'de Toplam Kovid-19 Vaka Sayısı 80 Milyonu Aştı

Xinhua - Sağlık
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ABD'de Toplam Kovid-19 Vaka Sayısı 80 Milyonu Aştı

NEW YORK, 29 Mart (Xinhua) — Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, 29 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 80 milyonu aştı. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)

NEW YORK, 29 Mart (Xinhua) — Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, 29 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 80 milyonu aştı. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)

Xinhua / Sağlık

Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, Mart, Sağlık, Haberler

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