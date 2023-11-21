ABD'de Şeftali, Nektarin ve Erik Kaynaklı Listeria Salgını Uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), şeftali, nektarin ve erik kaynaklı Listeria salgınına dikkat çekerek, 7 eyalette 11 kişinin hastalandığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

LOS ANGELES, 20 Kasım (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Pazartesi günü şeftali, nektarin ve erik kaynaklı Listeria salgını uyarısında bulundu.

CDC, salgına yol açan Listeria bakterisinin ABD'nin 7 eyaletinde 11 kişiye bulaştığının bildirildiğini kaydetti.

Bu kişilerin 10'u hastaneye yatırılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

CDC, hastalanan kişilerle yapılan görüşmeler ve laboratuvar bulguları sonucunda, HMC Çiftlikleri tarafından dağıtılan şeftali, nektarin ve eriklerin hastalığa yol açtığının belirlendiğini açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin şeftali örneklerinde salgına yol açan bakteriyi tespit etmesi üzerine HMC Çiftlikleri, 1 Mayıs 2022 ve ve 15 Kasım 2023 tarihleri arasında ülkede genelinde satılan meyveleri toplanması çağrısında bulundu.

CDC, araştırmacıların kontamine olma ihtimali taşıyan diğer meyve ürünlerini belirlemek için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Listeria; özellikle hamileler, 65 yaş ve üzeri bireyler ile bağışıklık sistemi zayıf kişilere zarar veriyor. CDC'ye göre Listeria'nın bu kişilerde bağırsaktan bedenin diğer bölümlerine yayılma ihtimali daha yüksek olup, invazif listeriyoz denilen ağır bir hastalığa yol açtığı biliniyor.