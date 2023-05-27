ABD'de Meksika kaynaklı fungal menenjit salgını riski

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) dün Meksika'daki iki estetik kliniği kaynaklı ve nadir görülen bir fungal (mantar) menenjit salgını riski olduğunu duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) dün Meksika'daki iki estetik kliniği kaynaklı ve nadir görülen bir fungal (mantar) menenjit salgını riski olduğunu duyurdu. CDC, 25 Mayıs'ta 2 kişinin fungal menenjitten hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

CDC açıklamasında "CDC, Meksika'da epidural anestezi altında cerrahi prosedürler uygulanan hastalar arasında şüpheli bir fungal menenjit salgınına karşı Meksika Sağlık Bakanlığı ve ABD eyalet ile yerel sağlık departmanları ile işbirliği yapıyor" ifadelerini kullandı. İki estetik ameliyat yapan kliniğin 13 Mayıs'ta kapandığını ifade eden CDC, hastalığa maruz kalma olasılığı taşıyan kişilere ulaşmak için çalıştıklarını belirterek Meksika Sağlık Bakanlığı'nın bu iki klinikte ameliyat olmuş 221 ABD'li hastanın kimlik bilgilerini kendilerine gönderdiğini ifade etti.