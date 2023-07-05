ABD'de Kürtaj Sayısında Yüzde 20 Artış

Minnesota eyaletinde 2022'de kürtaj olanların sayısında bir önceki yıla göre yüzde 20 artış yaşandığı açıklandı. Raporda, kürtajın yasaklandığı veya kısıtlandığı eyaletlerden gelen kadınların oranının yüzde 16'dan fazla olduğu belirtildi. Ayrıca, Minnesota'ya komşu eyaletlerden ve Texas'tan gelen kadınların sayısı da raporda yer aldı.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde, 2022'de kürtaj olanların sayısında bir önceki yıla göre yüzde 20 artış yaşandığı açıklandı.

Minnesota Sağlık Departmanı tarafından yayımlanan raporda, eyalette geçen yıl 12 bin 175 kürtaj operasyonu gerçekleştirilirken bu sayının yüzde 16'sından fazlasının kürtajın yasaklandığı veya kısıtlandığı eyaletlerden gelen kadınları içerdiği belirtildi.

2022'de kürtaj olanların sayısında bir önceki yıla göre yüzde 20 artış yaşandığı aktarılan 51 sayfalık raporda, 2022'de Minnesota'ya, kürtajın kanunla yasaklandığı komşu eyaletlerden 1714, Texas'tan ise 290 kadın hastanın operasyon için geldiği bilgisi paylaşıldı.

ABD medyasında, diğer eyaletlerden kürtaj için gelen hasta sayısında 1980'den bu yana en yüksek rakama ulaşıldığı, geçen yıl Minnesota dışından gelen hasta sayısının 2021'e göre iki kat arttığı vurgulandı.

Eyalette geçen yaz, reşit olmayanlar için "ebeveyn bildirimi şartı da dahil olmak üzere" kürtaj kısıtlamalarının çoğunu kaldıran bir mahkeme kararı uygulamaya konulmuştu.

Kürtaj hakkını anayasal garanti altına alan karar iptal olmuştu

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran 2022'de ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" 9 yargıçtan 6'sının oyuyla iptal etmişti.

Kararla kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin inisiyatiflerine bırakılmıştı.

Söz konusu karar, Cumhuriyetçiler cephesinde memnuniyetle karşılanırken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Demokrat kesim kararı "kadın sağlığına saldırı" olarak yorumlamıştı.

Kararın ardından Yüksek Mahkeme önünde ve ABD'nin çeşitli kentlerinde protestolar düzenlenmişti.