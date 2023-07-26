ABD'de Kıyma Kaynaklı Salmonella Salgınında 16 Kişi Hastalandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kıyma kaynaklı Salmonella salgını nedeniyle ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 16 kişinin hastalandığı, 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Salgın nedeniyle 6 kişi hastaneye kaldırılırken, vakaların tek ortak noktasının yedikleri kıyma olduğu belirlendi ancak henüz söz konusu kıymalara yönelik bir geri çağırma yayımlanmadı. Gerçek hasta sayısının daha yüksek olabileceği ve başka eyaletlerde de görülebileceği kaydedilirken soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.