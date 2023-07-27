ABD'de Kanser Araştırmaları İçin Yeni Girişim Başlatıldı

ABD'de Joe Biden yönetimi, kanser araştırmaları çerçevesinde daha iyi cerrahi müdahaleler geliştirebilmek için ilk kanser odaklı yeni bir girişim başlattığını duyurdu. Girişim, doktorların ameliyat sırasında kanserli hücreleri ve sağlıklı dokuları daha kolay ayırt etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

NEW ABD'de Joe Biden yönetimi, kanser araştırmaları çerçevesinde daha iyi cerrahi müdahaleler geliştirebilmek için ilk kanser odaklı yeni bir girişim başlattığını duyurdu.

Hükümete ait Gelişmiş Araştırma Projeleri Sağlık Ajansı (ARPA-H) aracılığıyla başlatılan girişimin, doktorların ameliyat sırasında kanserli hücreleri ve sağlıklı dokuları daha kolay ayırt etmelerine yardımcı olmasının amaçlandığı belirtildi.

"Hassas Cerrahi Müdahaleler" adı verilen girişim üzerinden kamu ve özel sektörde ilgili taraflarla, kansere yönelik ameliyat işlemleri ve sonuçların daha da iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Ofisi Direktörü Arati Prabhakar, Associated Press'e verdiği demeçte, "Birçok kanser tedavisi ameliyatla başlıyor. Bu yüzden bu ilk adımı daha iyi hale getirmek için yeni teknolojiler geliştirmek, bu kadar çok Amerikalı için kanseri tedavi etme şeklimizde gerçekten devrim yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Prabhakar, yeni girişimin, cerrahlara, tüm kanserli hücreleri ortadan kaldırabilme imkanı sunarken sağlıklı sinir ve dokulara zarar vermekten kaçınmalarına yardımcı olacak araçlar da sağlayacağını umduklarını kaydetti.

ARPA-H'nin, bu alandaki projeleri hızlı bir şekilde belirlemek ve onaylamak amacıyla araştırmacılar için eylülde Chicago'da bir etkinliğe ev sahipliği yapacağı bilgisi de paylaşıldı.