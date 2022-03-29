ABD'de Günlük Kovid-19 Aşı Sayısı 2020'den Bu Yana En Düşük Seviyelere Geriledi - Haberler

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ABD'de Günlük Kovid-19 Aşı Sayısı 2020'den Bu Yana En Düşük Seviyelere Geriledi

Xinhua - Sağlık
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ABD'de Günlük Kovid-19 Aşı Sayısı 2020'den Bu Yana En Düşük Seviyelere Geriledi

LOS ANGELES, 28 Mart (Xinhua) — The Hill tarafından takip edilen verilere göre, ülkede yaptırılan tüm türlerdeki aşının yedi günlük ortalaması bu hafta günde 127.000'e düştü. Habere göre, bu rakamlar, günde 1 milyon dozdan fazla aşının yapıldığı Ocak ayından bu yana istikrarlı bir düşüşe işaret ediyor. Rapora göre, iki doz aşı yaptırmış Amerikalıların sayısı ülkedeki […]

LOS ANGELES, 28 Mart (Xinhua) — The Hill tarafından takip edilen verilere göre, ülkede yaptırılan tüm türlerdeki aşının yedi günlük ortalaması bu hafta günde 127.000'e düştü. Habere göre, bu rakamlar, günde 1 milyon dozdan fazla aşının yapıldığı Ocak ayından bu yana istikrarlı bir düşüşe işaret ediyor. Rapora göre, iki doz aşı yaptırmış Amerikalıların sayısı ülkedeki yetişkinlerin yüzde 75'ine yükselirken, takviye aşı yaptıranların sayısı bunun gerisinde kalıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verilerine göre, uygun ABD nüfusunun yaklaşık yarısına hala takviye dozu uygulanmadı.

Xinhua / Sağlık

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