ABD'de Gıda Kaynaklı Hastalıkların Yüzde 40'ı Restoran Çalışanlarıyla İlişkili

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) hazırladığı analiz raporunda, gıda zehirlenmesi gibi gıda kökenli hastalıkların yüzde 40'ının işe hasta gelen restoran veya gıda işletmesi çalışanlarıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) hazırladığı analiz raporunda, gıda zehirlenmesi gibi gıda kökenli hastalıkların yüzde 40'ının işe hasta gelen restoran veya gıda işletmesi çalışanlarıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak kamu sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan CDC, 2017 ile 2019 yılları arasındaki verilerle yaptığı analiz çalışmasında, restoran ve catering gibi gıda işletmeleri kökenli hastalıkların yaklaşık yüzde 40'ının işe hasta gelen çalışan kaynaklı olduğunu ortaya koydu. CDC raporunda kusma ve ishal belirtileri olan norovirüsün, gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 47'sinden sorumluyken, salmonellanın ise yüzde 18.6'sından sorumlu olduğunu vurguladı. Bu hastalıkların da kısmen işe hasta gelen bir çalışandan kaynaklı olduğu belirtildi.