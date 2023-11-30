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ABD'de Dr. Fauci, Kovid-19'un kökeni ve mücadele yöntemleri hakkında ifade verecek

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ABD Temsilciler Meclisi alt komitesinin Başkanı Brad Wenstrup, Dr. Anthony Fauci'nin Kovid-19 salgınıyla ilgili ifade vereceğini açıkladı. Fauci'nin virüsün kökeni ve ülkenin hastalıkla mücadele etme yöntemleri hakkında bilgi vereceği belirtildi.

ABD'de Kovid-19 salgını döneminde yaptığı açıklamalarla sembol isim haline gelen Dr. Anthony Fauci'nin virüsün kökenine ve ülkenin hastalıkla mücadele etme yöntemine ilişkin ifade vereceği açıklandı.

ABD Temsilciler Meclisinin Kovid-19 salgınıyla ilgili alt komitesinin Başkanı Brad Wenstrup, yaptığı açıklamada, Fauci'nin meclis alt komitesinde 8-9 Ocak tarihlerinde ifade vermeyi kabul ettiğini belirtti.

Wenstrup, geçen yıla kadar ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörlüğü ile ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık başdanışmanlığı görevlerinde bulunan Fauci'nin ocak başında vereceği ifadelerin ardından henüz belli olmayan bir tarihte de halka açık bir duruşmaya katılacağını bildirdi.

Fauci'yi Kovid-19 dönemiyle ilgili önemli gerçekleri saklamakla suçlayan Wenstrup, "Dr. Fauci'nin gerçeklerle yüzleşmesinin ve Kovid-19 dönemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkan sayısız tartışma hakkında konuşmasının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisinde Kovid-19'un kökeni tartışıldı

Temsilciler Meclisinde, Kovid-19 salgınıyla ilgili meclis alt komitesi tarafından mart ayında virüsün kökenine ilişkin oturum düzenlenmişti.

Kovid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan sızmış olabileceğine dair görüşlerin dile getirildiği oturumda, Wenstrup, Kovid-19'un kökenini bilmenin gelecekteki salgınları tahmin etmek ve önlemek için önemli olduğuna işaret etmiş ve komitenin bu konuyu kapsamlı bir şekilde araştıracağını söylemişti.

Biden, Kovid-19'un kökeninin araştırılmasını destekleyen yasa tasarısını onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, mart ayında Kovid-19'un kökenine ilişkin bilgilerin gizliliğini ortadan kaldıracak çalışmaların önünü açacak "Kovid-19'un Kökeni Yasası" başlıklı yasa tasarısını imzalamıştı.

ABD Başkanının yazılı açıklamasında, "Gelecekteki salgınları daha iyi önleyebilmemize yardımcı olmak için Kovid-19'un kökenlerine inmemiz gerekli. Yönetimim, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki potansiyel bağlantılar da dahil Kovid-19'un kökenleriyle ilgili tüm gizli bilgileri incelemeye devam edecek." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Sağlık

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