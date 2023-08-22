ABD'de Ateşli Silahlarla Kaynaklanan Çocuk Ölümleri Rekor Seviyeye Ulaştı

ABD'de yapılan bir araştırma, ülkede ateşli silahlardan kaynaklanan çocuk ölümleri oranının 2021'de rekor seviyeye ulaştığını ve ateşli silahların, çocuk ölümlerinin başta gelen sebebi olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre, ateşli silah kaynaklı çocuk ölümlerinde bir önceki yıla göre yüzde 8,8'lik bir artış yaşandı.

ABD'de yapılan bir araştırma, ülkede ateşli silahlardan kaynaklanan çocuk ölümleri oranının 2021'de rekor seviyeye ulaştığını ve ateşli silahların, çocuk ölümlerinin başta gelen sebebi olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

ABD'deki ateşli silahlardan kaynaklanan çocuk ölümlerine dair 2021 verilerinin incelendiği araştırmaya göre, ateşli silah kaynaklı çocuk ölümlerinde bir önceki yıla göre yüzde 8,8'lik bir artış yaşandı.

Söz konusu dönemde 4 bin 752 çocuk ateşli silahlar nedeniyle öldü.

Ayrıca, 2018'den 2021'e kadar ateşli silahlardan kaynaklı çocuk ölüm oranında yüzde 41,6'lık bir artış olduğu tespit edildi.

Ateşli silahlar nedeniyle 2021'de hayatını kaybeden çocukların yüzde 84,8'inin erkek olduğu; yüzde 49,9'unun siyahi, yüzde 82,6'sının da 15 ila 19 yaşlarında olduğu aktarıldı.

Ateşli silahların, çocuk ölümlerinin başlıca nedeni olmaya devam ettiğinin vurgulandığı araştırmanın detayları "Pediatrics" dergisinde yayımlandı.

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