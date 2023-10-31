ABD'de Aşırı Sıcaklar Kardiyovasküler Hastalık Kaynaklı Ölümleri Artırabilir

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 2036 ile 2065 yılları arasında aşırı sıcaklar nedeniyle kardiyovasküler hastalık kaynaklı ölümlerin artması bekleniyor. Araştırmada, yaşlı yetişkinler ve siyahi yetişkinlerin bu durumdan daha fazla etkileneceği tahmin ediliyor.

LOS ANGELES, 31 Ekim (Xinhua) -- Pazartesi günü yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, ABD'de 2036 ile 2065 yılları arasında aşırı sıcaklar nedeniyle kardiyovasküler hastalık kaynaklı ölümlerin artması bekleniyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün desteğiyle yürütülen araştırmada, 65 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin ve siyahi yetişkinlerin bu durumdan orantısız etkileneceği tahmin ediliyor.

Aşırı sıcaklar şu anda kardiyovasküler hastalık kaynaklı ölümlerin yüzde 1'inden daha azına sebep oluyor. Ancak modelleme analizinde, hava sıcaklığının en az 32 santigrat derece hissedildiği yaz günleri sayısında beklenen artış nedeniyle bu durumun değişeceği öngörülüyor.

Circulation dergisinde yayımlanan araştırmaya göre yaşlı yetişkinler ve siyahi yetişkinler, altta yatan birçok tıbbi durum nedeniyle yahut klima edinememe veya sıcaklığı emip hapseden mekanlarda yaşama gibi sağlığı etkileyen sosyoekonomik bariyerlerle karşı karşıya olmaları nedeniyle en savunmasız grupta yer alacak.

Araştırmanın yazarlarından, kardiyolog ve Pennsylvania Üniversitesi'nde tıp yardımcı doçenti olan Sameed A. Khatana, "Aşırı sıcaklardan kaynaklanan sağlık sıkıntıları önümüzdeki on yıllarda artmaya devam edecek. Aşırı sıcakların farklı popülasyonlar üzerindeki adaletsiz etkileri bakımından, bu durum aynı zamanda bir sağlık eşitliği sorunu. Üstelik, mevcut sağlık eşitsizliklerini daha da ağırlaştırması mümkün" ifadelerini kullandı.