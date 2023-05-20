ABD'de 2022'de 110 Bine Yakın Kişi Aşırı Doz Uyuşturucudan Hayatını Kaybetti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre 2022'de aşırı doz uyuşturucu kullanımı, 109.680 kişinin ölümüne neden oldu ve bu, en ölümcül yıl olarak kayıtlara geçti.