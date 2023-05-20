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ABD'de 2022'de 110 Bine Yakın Kişi Aşırı Doz Uyuşturucudan Hayatını Kaybetti

ABD'de 2022'de 110 Bine Yakın Kişi Aşırı Doz Uyuşturucudan Hayatını Kaybetti

Sağlık Haberleri

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre 2022'de aşırı doz uyuşturucu kullanımı, 109.680 kişinin ölümüne neden oldu ve bu, en ölümcül yıl olarak kayıtlara geçti.

WASHINGTON, 19 Mayıs (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre 2022'de 110 bine yakın Amerikalı aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetti.

CDC'nin Çarşamba günü açıkladığı verilere göre aşırı doz uyuşturucu kullanımının, tahmini olarak 109.680 kişinin ölümüne neden olduğu 2022, bu açıdan en ölümcül yıl olarak kayıtlara geçti.

ABD'de aşırı doz kaynaklı ölümler Kovid-19 pandemisi sırasında tırmanışa geçti. Ölüm sayısı 2019'da 71.000'den 2020'de 90.000'in üzerine çıktı ve 2021'de ilk kez 100.000 seviyesinin üzerine tırmandı.

Kaynak: Xinhua / Sağlık

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