ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı, Biden'ın testi ise negatif çıktı. Başkan Biden düzenli aralıklarla test olacak ve belirtiler için izlenecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı, Biden'ın testinin ise "negatif" olduğu bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" sonuç verdiğini belirtti.

Başkan Biden'ın test sonucunun ise "negatif" olduğunu aktaran Jean-Pierre, "Başkan, düzenli aralıklarla test olacak ve belirtiler için izlenecek." ifadesini kullandı.

Joe Biden, 21 Temmuz 2022'de Kovid-19'a yakalanmıştı.