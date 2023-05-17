AB ve ABD, sağlık konusunda ortak görev gücü kurdu

ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra ve AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB-ABD Sağlık Görev Gücü adı verilen mekanizmayı kanser alanındaki öncelikler, küresel sağlık tehditleri ve küresel sağlık mimarisinin güçlendirilmesine odaklanmak üzere kurduklarını açıkladı. İki grup, çocuk ve genç yetişkin kanseri ile akciğer kanseri konularına yoğunlaşacak.

Avrupa Birliği (AB) ile ABD, sağlık konusunda ortak görev gücü kurduklarını bildirdi.

Taraflar arasındaki karar, ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra'nın Brüksel'de AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides ile görüşmesinden sonra açıklandı.

"AB-ABD Sağlık Görev Gücü" adı verilen mekanizmanın kanser alanındaki öncelikler, küresel sağlık tehditleri ve küresel sağlık mimarisinin güçlendirilmesine odaklanacağı kaydedildi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB ile ABD, bu öncelik başlıklarında teknik çalışma gruplarını kurmaya başladı. Kanser çalışmaları konusunda uzmanlar seviyesinde kurulan ve ilk toplantısını geçen hafta yapan iki grup, çocuk ve genç yetişkin kanseri ile akciğer kanseri konularına yoğunlaşacak.

Diğer öncelik alanlarında çalışma gruplarının kurulması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kovid-19 salgını sonrası oluşan şartların sağlık, toplumlar ve ekonomiler üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılmasının önemini vurgulayan taraflar, güvenli arz zincirleri ve aşı programları hakkında görüş alışverişi yaptı ve gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara karşı hazırlıklı olunmasının altını çizdi.