AB, 'uzun Kovid' hastalığına tedavi için başvuru bekliyor

Avrupa Birliği (AB), 'uzun Kovid' olarak adlandırılan Kovid-19 sonrası kronikleşen belirtileri içeren hastalığa büyük önem atfettiğini, tedavi için firmalardan başvuru beklediğini bildirdi. AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Direktörü Sandra Gallina, AB'nin 'uzun Kovid'i ciddiyetle takip ettiğini ve gündeminde tuttuğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), "uzun Kovid" şeklinde tabir edilen Kovid-19 sonrası kronikleşen belirtileri içeren hastalığa büyük önem atfettiğini, tedavi için firmalardan başvuru beklediğini bildirdi.

AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Direktörü Sandra Gallina, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin "uzun Kovid"i ciddiyetle takip ettiğini ve gündeminde tuttuğunu bildirdi.

Gallina, "Uygun, klinik olarak denenmiş aday (tedavi) bulunur bulunmaz ve bir geliştirici firma EMA'ya (AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu) başvuruda bulunur bulunmaz, yetkilendirmesini hızla değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü, 5 Mayıs'ta Kovid-19'un "küresel acil durum" niteliğinin sona erdiğini duyurmuştu.

Ancak "uzun Kovid" tabir edilen rahatsızlıklar, son dönemde Batı ülkelerinin gündeminde yer alıyor.

AB ve ABD'nin 13 Aralık 2022'de ortaklaşa yaptığı bir konferans sonucunda hazırlanan raporda, Kovid-19 geçiren her 8 kişiden birinin "uzun Kovid"e yakalandığı, ilk enfeksiyon tarihini üzerinden geçen haftalar ve hatta aylar boyunca semptomları taşıdığı belirtilmişti.

Kovid-19 sonrası sendromu (post-Covid syndrome) olarak da tanımlanan belirtiler; aşırı yorgunluk, uyku güçlüğü, sürekli öksürük, uzuvlarda ağrılar, konuşma ve hafıza ile ilgili bilişsel sorunlar, uzun süre koku alma veya tat alma duyusunun yitirilmesi ve eşlik eden depresyon ve anksiyete gibi sorunlardan oluşuyor.