90 metrelik sondaj kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 90 metrelik sondaj kuyusuna düşen 12 yaşındaki çocuk, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Çalışmalar sonucunda çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi ve tedavi altına alındı.
90 metrelik sondaj kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı
BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 90 metrelik sondaj kuyusuna düşen çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ahlat ilçesinin Harabeşehir Mahallesi kırsalında meydana geldi. Tarım arazisinde gezen 12 yaşındaki Ömer Marangoz isimli çocuk, 90 metre derinlikteki sondaj kuyusuna düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kuyudan çıkarılan Ömer Marangoz, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.