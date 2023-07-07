Üye Girişi
Haberler

90 metrelik sondaj kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı

Sağlık Haberleri

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 90 metrelik sondaj kuyusuna düşen 12 yaşındaki çocuk, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Çalışmalar sonucunda çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi ve tedavi altına alındı.

90 metrelik sondaj kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 90 metrelik sondaj kuyusuna düşen çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ahlat ilçesinin Harabeşehir Mahallesi kırsalında meydana geldi. Tarım arazisinde gezen 12 yaşındaki Ömer Marangoz isimli çocuk, 90 metre derinlikteki sondaj kuyusuna düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kuyudan çıkarılan Ömer Marangoz, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Sağlık

Bitlis Ahlat Ömer AFAD Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title