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88 yaşındaki Sevim Ar'ın organları 3 kişiye can oldu

Sağlık Haberleri

Zonguldak'ta Yardımseverler Derneği üyesi 88 yaşındaki Sevim Ar'ın ölümünün ardından 2 böbrek ve karaciğeri organ sırası bekleyen 3 kişiye nakledildi.

Zonguldak'ta Yardımseverler Derneği üyesi 88 yaşındaki Sevim Ar'ın 2 böbrek ve karaciğeri 3 kişiye can oldu.

Zonguldak'ta Yardımseverler Derneği üyesi 88 yaşındaki Sevim Ar, dün hayatını kaybederek son yolculuğuna uğurlandı. Ar'ın, ölümünün öncesinde doktorların tavsiyesi ile 2 böbrek ve karaciğerini bağışladığı öğrenildi. Ar'ın hayatını kaybetmesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesinde Sevim Ar'ın 2 böbrek ve karaciğeri alınarak organ sırası bekleyen hastalar için Ankara'ya gönderildi. Merhum Ar'ın organları, organ sırası bekleyen 3 kişiye nakledilerek umut olacak. Ar'ın bu anlamlı davranışı yediden yetmişe herkese örnek oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Zonguldak Sağlık Haberler

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