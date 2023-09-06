86 yaşındaki hastanın kalp kapağı, TAVİ operasyonuyla ameliyatsız değiştirildi

İSTANBUL - Kalbiyle ilgili şikayetleri olan, ilerlemiş yaşı ve kronik hastalıkları nedeniyle ameliyata alınması riskli olarak değerlendirilen 86 yaşındaki hasta, TAVİ operasyonu ile tedavi edildi. Hastanın kasığındaki atardamardan kalbe ulaşılarak TAVİ operasyonu ile hastanın kalp kapağı ameliyat yapılmadan ve genel anestezi uygulanmadan değiştirilmiş oldu.

Uzun süredir kalbiyle ilgili şikayetlerinin yanı sıra tansiyon, böbrek hastalığı gibi kronik hastalıkları da mevcut olan 86 yaşındaki Nilay Alkır, farklı hastanelerde bir süre tedavi gördü. İlerlemiş yaşı ve kronik hastalıkları nedeniyle ameliyata alınmasının riskli olduğu değerlendirilen Alkır, Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'nde Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Volkan Çamkıran'ın yaklaşık 1 yıl önce gerçekleştirdiği TAVİ operasyonu ile tedavi edildi. Operasyondan önce ara ara yoğun bakıma alınmak zorunda kalan Alkır, genel anestezi gerekmeksizin anjiyo laboratuvarında yaklaşık 45 dakika süren TAVİ operasyonunun ardından sağlığına kavuştu. Alkır, şimdilerde ayağa kalkıp rahatça yürüyebiliyor, evinden dışarıya çıkıp gezebiliyor.

Operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Volkan Çamkıran, "Hastamız ilk kez bir yıl önce bize, acil servise nefes darlığı şikayetiyle geldi. Bizim o zamanki değerlendirmelerimizde akciğerlerinde sıvı toplandığı ve kalp kapaklarında problemler olduğunu tespit ettik. Daha sonra hastanın yoğun bakımda yatışı oldu. Bu süreçten sonra hastamız bazı ilaç tedavileri ile rahatladı. Kalp kapağında ciddi darlık problemi olduğundan kendisine çözüm önerilerinden bahsettik. Hastamız 85 yaşındaydı; şeker hastalığı, tansiyon, ritim bozukluğu ve böbrek hastalığının yanı sıra iki defa felç geçirmişti" dedi.

"Hastamız bize güvendi, biz de kendi tecrübemize güvendik"

Uzm. Dr. Volkan Çamkıran, "TAVİ yöntemi kalp kapağının ameliyatsız değişmesidir. Geliştirilmiş bazı özel cihazlar ve bazı biyoprotez özel kapaklar ile yapılan bir tedavi yöntemidir. Hastanın kasığındaki atardamardan girilerek, özel teller üzerine oturttuğumuz kapak eski kapağın içine yerleştirilerek açılıyor. Bu kapak ameliyatla yapılmış kapak kadar etkili, hatta daha büyük bir kapak açıklık alanına sahip. Hastamıza bu işlemin şikayetlerini geçirecek, problemlerini çözecek, rahatlamasını sağlayacak ve benzer şikayetlerden tekrar hastaneye yatışını engelleyecek bir çözüm olduğunu anlattık. Hastamız bize güvendi, biz de kendi tecrübemize güvendik ve bu işlemi hastamıza uyguladık. Tekrarlayan yoğun bakım yatışı olan ve sürekli bundan dolayı problemler yaşayan yüksek riskli hastanın, bizim işlemimizden sonra tekrar bir yatışı olmadı. Hasta eskiden yoğun bakımdan çıkamazken şimdi gündelik işlerini kendisi yapabiliyor, çarşıya pazara gidebiliyor, hayat konforu çok artmış durumda" dedi.

"Yüksek riskli hastalar için bu tedavi yöntemi geliştirildi"

Uzm. Dr. Volkan Çamkıran, "Çok yeni bir yöntem olup, son 10 yıl içerisinde geliştirilen ve çok etkin bir yöntem olan TAVİ tedavisi bizim elimizi çok rahatlattı. Hastalar için çok faydalı. Mesleki olarak da bizi çok tatmin eden bir yöntem. Normalde kapaklarla ilgili tedavi yöntemleri 60 yıldır cerrahi yöntemlerdir, yani ameliyattır. Ama eskiden böyle yüksek riskli hastalara hiçbir şey yapılamazdı. Daha sonra yüksek riskli hastalar için bu tedavi yöntemi geliştirildi. Bu tedavi yönteminin cerrahiye kıyasla çok üstünlükleri olduğu tespit edilince bu sefer sadece yüksek riskli değil, orta ve düşük riskli hastalarda da kullanılmaya başlandı. En ufak bir cerrahi kesi bile olmadan hastanın kasığındaki atardamarından girilerek oraya koyduğumuz özel dikişlerle ve sonrasında o dikişleri kapatarak, hastanın ertesi gün taburculuğunu planladığımız bir tedavi yöntemidir. Hasta normal ameliyat olduğu zaman en az bir hafta yatışı olur. TAVİ yöntemi ile hasta çabuk iyileşiyor, çabuk taburcu oluyor ve normal ameliyata bağlı hissedebileceği ağrı, sızı durumları bu yöntemde olmuyor. Hastamız TAVİ işlem sonrası taburcu oldu ve gayet sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettiriyor" diye konuştu.

Nilay Alkır, "Çarpıntım vardı, nefes alamıyordum, yürümekte zorlanıyordum. İşlem çok rahat geçti, hiç anlamadım. Sonrası da rahat geçti, her şeyden çok memnunum. Geziyorum, yürüyüş yapıyorum, evde iş yapıyorum, bir sıkıntım yok. Ameliyattan önce çarpıntım vardı. Yürüyemiyordum, duraklıyordum, hatta bir ara çok kötü oldum kızıma 'hastaneye gidelim' dedim. Sonrasında çok rahat ettim" dedi.

TAVİ operasyonu nedir?

TAVİ, göğsü açmadan ve kalbi durdurmadan, anjiyo laboratuvarında kasıktaki atardamar yolu ile kalbe ulaşılarak daralmış olan kapağın içine yeni kapak yerleştirilmesidir. Genellikle 65 yaş üzeri ve açık kalp ameliyatının uygulanamadığı ciddi aort darlığı olan hastalarda düşünülmesi gereken bir tedavi yöntemidir.