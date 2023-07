84 kez kan bağışı yaptı...22 yıldır aralıksız kan bağışında bulunuyor

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Necat Magunaci, vücudundaki kırmızı kan hücre sayısının yüksek olması (polisitemi) nedeniyle 22 yıldır her ay düzenli kan bağışında bulunuyor.

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Necat Magunaci, vücudundaki kırmızı kan hücre sayısının yüksek olması (polisitemi) nedeniyle 22 yıldır her ay düzenli kan bağışında bulunuyor.

İlçeye bağlı Dakvara mahallesinde yaşayan Necat Magunaci, halk arasında kan fazlalığı olarak bilinen polisitemi nedeniyle düzenli kan bağışında bulunmak zorunda. Kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin aşırı üretilmesi sonucunda kanda kırmızı hücre sayısı artması nedeniyle A RH pozitif kan grubuna sahip olan Magunaci, Türk Kızılayı'na yaptığı kan bağışları sayesinde birçok kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu. Magunaci, ilçede kan bağışı rekorunu elinde bulunduruyor.

Kırmızı kan hücre seviyesinin yüksek olması sebebiyle 2000-2022 yılları arasında, her ay düzenli kan bağışında bulunan Magunaci, bu yıl ise tekrarlayan yüksek kan seviyesi nedeniyle her ay Cuma günleri hastaneye gidip kan bağışlıyor. Bugüne kadar 84 kez kan bağışında bulunan Necat Magunaci, sağlığı elverdiği müddetçe kan vermeye devam edeceğini söyledi. Magunaci, "Kan vermeye 35 yaşında başladım. Bu zamana kadar 84 kez kan verdim. Baş ağrısı ve halsizlik şikayeti ile doktora gittiğimde doktor bana kan seviyemin çok yüksek olduğu söyledi. Bu nedenle bende 3 ay ara ile kan vermeye başladım. Ancak son bir yıl ara vermiştim. Şikayetlerim yine baş gösterince Haziran ayından beri her Cuma günü yine kan vermeye başladım" ifadelerini kullandı.