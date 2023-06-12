81 yaşındaki Yusuf Akın, fizyoterapi desteğiyle yürümeye başladı

Mersin'de kas güçsüzlüğü sonucu yatağa bağımlı hale gelen 81 yaşındaki Yusuf Akın, fizyoterapi desteğiyle yürümeye başladı. Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi'nde yaşayan Akın, evde sağlık ve bakım hizmeti alabilmek için belediyeye başvurdu ve tedavi sürecine başlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yusuf Akın, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, tedavi sürecine katkı sağlayan ekiplere teşekkür etti.