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8 kilometreyi 2 saatte aşarak hastaya ulaştılar

Sağlık Haberleri

8 kilometreyi 2 saatte aşarak hastaya ulaştılar Yüksek ateş şikayeti olan engelli çocuğun imdadına paletli ambulans yetişti Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yüksek ateş şikayeti olan engelli çocuk, sağlık ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

8 kilometreyi 2 saatte aşarak hastaya ulaştılar

Yüksek ateş şikayeti olan engelli çocuğun imdadına paletli ambulans yetişti

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yüksek ateş şikayeti olan engelli çocuk, sağlık ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Şemdinli ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu köyünün İncesu Mahallesi'nde ikamet eden ve yüksek ateş şikayeti olan engelli Yakup Elmas için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Hemen harekete geçen sağlık ekipleri, 2 gündür etkili olan kar yağışından dolayı paletli ambulansla yolları büyük bir zorlukla aştı. 8 kilometrelik yolu 2 saatte aşabilen ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından hasta Yakup Elmas'ı paletli ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine ulaştırdı. Yakup Elmas tedavi altına alınırken, ailesi ise fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Hakkari Sağlık Haberler

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