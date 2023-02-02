8 kilometreyi 2 saatte aşarak hastaya ulaştılar

Yüksek ateş şikayeti olan engelli çocuğun imdadına paletli ambulans yetişti

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yüksek ateş şikayeti olan engelli çocuk, sağlık ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Şemdinli ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu köyünün İncesu Mahallesi'nde ikamet eden ve yüksek ateş şikayeti olan engelli Yakup Elmas için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Hemen harekete geçen sağlık ekipleri, 2 gündür etkili olan kar yağışından dolayı paletli ambulansla yolları büyük bir zorlukla aştı. 8 kilometrelik yolu 2 saatte aşabilen ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından hasta Yakup Elmas'ı paletli ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine ulaştırdı. Yakup Elmas tedavi altına alınırken, ailesi ise fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür etti.