8 aylık bebek sıcak suyla yandı, ambulans helikopterle tedaviye gönderildi

Şırnak'ta 8 aylık Berfin Demir'e sıcak su döküldü. Diyarbakır'a ambulans helikopter ile sevk edilen bebek tedavi altına alındı.

ŞIRNAK'ta üzerine sıcak su dökülen 8 aylık Berfin Demir, tedavisi için ambulans helikopter ile Diyarbakır'a gönderildi.

İdil ilçesindeki Berfin Demir'in üzerine sıcak su döküldü. İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, boyun ve göğüs bölgesinde 2'nci dereceden yanıklar oluşan Berfin bebeğin, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter ile alınan Berfin bebek, Diyarbakır'da tedaviye alındı.(DHA)