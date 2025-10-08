73 Yaşındaki Nijeryalı Hasta Yıllar Sonra Yalova Atakent Hastanesi'nde Yeniden Yürüdü!

Uzun süredir yatağa bağımlı yaşayan yaşlı hastanın, sol dizinde oluşan büyük bir kitle nedeniyle bağları işlevsiz hale gelmiş, kemik yapısı zarar görmüş ve dizde çıkık meydana gelmişti. Nijerya'da tedavi edilemeyen bu durum için Yalova Atakent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Erkam Kömürcü tarafından özel bir tedavi planı hazırlandı.

Ameliyatla hastanın dizindeki kitle çıkarıldı, ardından özel tasarlanmış menteşeli ve revizyon tipi total diz protezi ile diz yeniden şekillendirildi. Yoğun fizik tedavi sürecinin ardından kaybolan kas gücü geri kazandırıldı ve hasta yeniden ayağa kalkarak yürümeye başladı.

Doç. Dr. Kömürcü, operasyonun önemini şu sözlerle ifade etti:

"Hastamız uzun yıllar boyunca yürüyemiyordu. Cerrahi müdahale ve rehabilitasyon süreciyle yeniden sağlığına kavuştu. Bu, sadece tıbbi bir başarı değil, aynı zamanda insani bir mutluluk kaynağıdır."

Hastanın yıllar sonra ilk adımlarını atması, hem sağlık ekibi hem de ailesi için büyük sevinç yarattı. Maman Moustapha ise, "Türkiye'ye ve doktorlarıma minnettarım. Yeniden yürümek benim için ikinci bir hayat demek" sözleriyle duygularını dile getirdi.