60 yaşındaki Mehmet Salihoğlu 43. kez kan bağışında bulundu

Burhaniye'de ikamet eden 60 yaşındaki Mehmet Salihoğlu, 15 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunuyor.

Burhaniye'de her hafta Cumhuriyet Meydanında gelen Kızılay otobüsü bağışçılarla dolup taşarken, 2 çocuk babası Mehmet Salihoğlu'da 43'ncü kez kan vermenin mutluluğunu yaşadı. Kan vermenin kendisine sağlık kazandırdığını anlatan Salihoğlu, "Yaklaşık 15 yıldan beri kan veriyorum. Bu gün de 43'ncü defa kan verdim. İhtiyaç sahiplerine faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Kanımız bu vatan için helal olsun. Sağlığım elverdiğince kan vermeye devam edeceğim. Bütün sağlıklı vatandaşları kan vermeye davet ediyorum. Şimdiye kadar bronz, gümüş ve altın madalya aldım. Şimdi sıra plakette" diye konuştu. - BALIKESİR