6 Yaşındaki Kamile Ebrar'ın İğne Sonrası Yaşadığı Kayıplar

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Adana'da üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören 6 yaşındaki Kamile Ebrar Günsel, yapılan ilaç iğnesine alerjik reaksiyon göstererek yatağa bağımlı hale geldi. Ailesi yaşanan olay sonrası hukuki süreç başlattı.

ADANA'da üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören Kamile Ebrar Günsel (6), yapılan iğneye karşı alerjik reaksiyon gösterince görme, konuşma ve yürüme yetilerini kaybederek yatağa bağımlı hale geldi.

Seyhan ilçesinde yaşayan Şükrü Günsel üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle kızı Kamile Ebrar Günsel'i 29 Aralık 2024'te 5 Ocak Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Nöbetçi doktor, üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi koyduğu Kamile Ebrar Günsel'e yapılan tedavi sonrası iğne ile ilaç yazdı. İlk iğne, acil serviste yapıldı. Ertesi gün baba Günsel, doktorun reçete ettiği ilacın eczanede bulunmaması üzerine muadilini alıp, kızını ikinci dozun uygulanması için mahalledeki sağlık kabinine götürdü. Burada yapılan iğnenin ardından aniden fenalaşan Kamile Ebrar Günsel'in kalbi durdu. Kabindeki görevlilerin müdahalesi başarılı olamayınca Günsel önce özel bir hastaneye oradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü. İlaca alerjik reaksiyon gösterdiği belirlenen Kamile Ebrar Günsel'in duran kalbi, 24 dakika sonra tekrar çalıştırıldı. 6 ay yoğun bakımda kalan Günsel, görme ve konuşma yetisini kaybetti. Hazırlanan rapora göre, anafilaktik şok nedeniyle fenalaştığı belirlenen Kamile Ebrar Günsel, tedavisinin ardından taburcu edildi. Eve götürülen Günsel, cihazlara bağlı şekilde nefes alıp, burundan verilen mama takviyesiyle beslenerek yaşam mücadelesi sürdürmeye başladı.

SAVCILIK ŞİKAYETE TAKİPSİZLİK VERDİ

Şükrü Günsel'in sağlık kabini işletmecisi G.Ç. hakkında şikayetçi olmasının ardından başlatılan incelemede savcılık takipsizlik kararı verdi. Hukuk mücadelesi başlatan Günsel, avukatları aracılığıyla karara itiraz etti.

'NE OKULA GİDEBİLECEK NE ARKADAŞLARIYLA OYNAYABİLECEK'

Hayata tutunan ancak yatağa bağımlı hale gelen kızının bir daha yürüyemeyeceğini anlatan Şükrü Günsel, "Kızım anasınıfının en başarılı öğrencilerindendi. Öğretmenleri onu hep takdir ederdi. Şimdi ise ne okula gidebilecek ne arkadaşlarıyla oynayabilecek ne de istediği kıyafetleri giyebilecek. Yetkililerden bir an önce bu olaya el atmalarını, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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