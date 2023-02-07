6 depremzede daha İstanbul'a getirildi
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6 depremzede daha İstanbul'a getirildi Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve bölgedeki birçok ili vuran depremin ardından 6 depremzede daha İstanbul'a getirildi.
6 depremzede daha İstanbul'a getirildi
İSTANBUL - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve bölgedeki birçok ili vuran depremin ardından 6 depremzede daha İstanbul'a getirildi. Sabiha Gökçen Havalimanına inen uçaktaki yaralılar tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldılar.
Türkiye'yi sarsan depremin ardından yaralılar tedavi amaçlı İstanbul'daki hastanelere kaldırıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına inen uçaktaki 6 yaralı vatandaş ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - Sağlık