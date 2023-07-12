6 ay teşhis konulamayan 'uyuz' hastası tedavi edildi

KASTAMONU'da vücudunda, kol ve bacaklarında kızarıklıklar oluşan Mehmet Arlı'ya (73) 6 ay boyunca başvurduğu hastanelerde teşhis konulamadı. Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan biyopsi sonucunda 'uyuz' olduğu anlaşılan Arlı, 23 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu.

Kastamonu'da yaşayan emekli Mehmet Arlı, 7 ay önce kol, bacak ve vücudunda meydana gelen kızarıklıkları önce önemsemedi. Kaşıntılarının şiddetli boyuta gelmesiyle egzama olduğunu düşünen Arlı, Kastamonu, Karabük ve İstanbul'da birçok hastaneye başvurdu. Ancak Arlı'ya teşhis konulamadı. Kaşıntılarından kurtulamayan Arlı, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan biyopsi sonucunda Arlı'ya 'uyuz' teşhisi konuldu. Arlı, hastanede 23 gün süren tedaviyle hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Etlik Şehir Hastanesi Dermatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Selda Pelin Kartal ise hastanın gerçekten egzamaya benzer bir tabloyla geldiğini söyleyerek, "Ve hakikaten bunun ayırt edilmesi de zor. Burada biz yoğun bir şekilde hasta baktığımız için ve geçmişteki tecrübelerimizden de son dönemde uyuz şikayeti yaşayan hastaların şikayetlerinin oldukça değişken olduğunu ve değişmeye başladığını fark ettik. Yani hemen tanınıp tedavi edilmediği takdirde böyle farklı şikayetlerde hastalarımız olabiliyor. Hastamız geldiğinde gereken tetkikleri yaptık. Çünkü gerçekten de egzama tedavisine cevap vermeyen bir hastalıktı. Ama hasta uyuz çıktı. Bu tür alerji ya da egzama sanılarak tedavi edildiğinde verilecek bazı ilaçlar ya da kişinin kendisinin eczaneden ya da herhangi bir aktardan alabileceği bazı sürme ya da içme ilaçlar iyice tabloyu değiştirebiliyor. Burada önemli olan bundan şüphe duyup bunun araştırmasına gidilmesi. Biz hastamızdan biyopsi aldık ve bu durumu bu şekilde ortaya çıkardık" dedi.

Görüntü dökümü:

- Doktor ve hastanın konuşması

- Hasta ile röportaj

- Doktor ile röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Kaan ULU-Umutcan ÖREN/ANKARA,