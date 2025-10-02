5. Uluslararası Uterus Nakli Derneği Kongresi Antalya'da Düzenleniyor

Dünyada kadavradan ilk rahim naklinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Uterus Nakli Derneği (ISUTx) Kongresi'nde rahim naklinin geleceği ve yapay organ gibi konular tartışılıyor.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongreye 20 ülkeden 100 bilim insanı katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, ilk rahim naklinin üzerinden 15 yıl geçtiğini belirtti.

Rahim naklinde dünyanın en iyi ekiplerinin Antalya'da buluştuğunu ifade eden Özkan, "Dünyanın en iyi ekipleriyle buluşmak, onlara Antalya'yı tanıtmak bizim için onur. Dünyada 130 rahim nakli yapıldı, 70 bebek dünyaya geldi. Hedefimiz ilerleyen yıllarda immün sistemini baskılayan ilaçlar olmadan bir şekilde rahim naklini yapmak. Hem yapay organ hem de ilaçsız nakil hem de hayvandan insana nakilleri konuşacağız. Her şey bir hayalle başlar. Küçük küçük bu anlamda başlayan adımlar var." dedi.

"Yumurtaları olan hastalara rahim nakli yapılıyor"

Dünyada 5 bin kadından birinin rahimsiz dünyaya geldiğini kaydeden Özkan, "Rahim ile doğduktan sonra çeşitli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedenler var. ya da rahimdeki şekilsizlik nedeniyle anne olamayanlar var. Rahmi yoksa ya çocuk evlat edinilecek ya da rahim nakli olarak anne olacak. Yumurtaları olan hastalara rahim nakli yapılıyor. Yani hastalar kendi bebeklerini dünyaya getiriyor. Bu anlamda bazı yanlış anlaşılmalar var." diye konuştu.

Dünyada ilk rahim naklini 2011 yılında gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan da dünyanın rahim naklinde önde gelen akademisyenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Rahim nakli serüveninin başladığı Antalya'da buluşmanın önemine dikkati çeken Özkan, rahim naklinin dünyada yayılmasından dolayı kendisini çok iyi hissettiğini kaydetti.

Kongrede Uluslararası Uterus Nakli Derneği Başkanlığını devralan Prof. Dr. Paige Parrot de "rahim naklinin doğum yeri" olarak tanımladığı Antalya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kongre, yarın sona erecek.