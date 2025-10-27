5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi Antalya'da Başladı

Türkiye Acil Tıp Vakfının ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi, dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda acil tıp uzmanını Antalya'da buluşturdu.

Kongre, "Acil tıpta 5 yıllık bir miras, geleceğe bir vizyon" temasıyla Kemer ilçesindeki bir otelde başladı.

5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi Başkanı Prof. Dr. Mücahit Kapçı, AA muhabirine, kongrede resmi olarak 1213 katılımcı bulunduğunu ve her kongrede katılımcı sayısının arttığını söyledi.

Kongrenin ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğinin arttığını dile getiren Kapçı, "Kongremizin amacı acil tıp ve kritik bakım alanlarında, gelişen teknolojileri ve buradaki bilgi paylaşımlarını acil tıp camiamızla paylaşmak, ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımını teşvik etmek ve işbirliğini artırmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek." dedi.

Kapçı, bu yıl yabancı katılımcı sayısının da geçen kongrelere göre fazla olduğunu belirtti.

Bu yılki kongrede gelişen teknolojilerin acil tıp ve kritik bakım alanlarına entegrasyonunu değerlendireceklerini aktaran Kapçı, "Yeni gelişen tanı metotları, yapay zeka destekli klinik süreçlerinin acil tıp ve kritik bakım alanlarına entegrasyonu, afete hazırlık, acil durumlara müdahale gibi alanlarda oturumlarımız olacak. Bu alanlarda salgın hastalıklar, kitle yaralanmalarında acil tıp sistemlerinin dayanıklılığını test eden konuşmalar olacak. Ayrıca gelişmekte olan tıpla beraber kanıta dayalı tıp ve yeni algoritmaların acil tıp süreçlerindeki vaka bazlı analizlerini inceleyen oturumlarımız var." diye konuştu.

Prof. Dr. Kapçı, kongrede ortaya çıkacak sonuçlarla bilim dünyasına önemli katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Teknoloji ve yapa zekanın acil tıp için öneminin değerlendirileceği, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi alışverişinin yapılacağı kongre, 30 Ekim'e kadar devam edecek.