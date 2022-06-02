5'inci Uluslararası World FUE Institute İstanbul Çalıştayı bugün başladı - Haberler

World FUE Institute (WFI) tarafından düzenlenen '5'inci Uluslararası World FUE Institute İstanbul Çalıştayı' bugün farklı coğrafyalardan gelen saç ekim uzmanlarına kapılarını açtı. 2-5 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan çalıştayda son gün, 9 farklı hastaya 9 farklı ekip tarafından operasyon gerçekleştirilecek. World FUE Institute Başkanı Dr. Koray Erdoğan, kendilerinin ürettiği saç analiz robotu olan KE-Bot'un lansmanının da bu çalıştayda yapılacağını açıkladı.

Programa, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, World FUE Institute Başkanı Dr. Koray Erdoğan, World FUE Institute Yönetim Kurulu Üyeleri, Dr. Jose Lorenzo, Dr. Emorane Lupanzula, Dr. Bijan Feriduni, Dr. Antonio Ruston, Dr. Jerry Wong, Dr. Ron Shapiro gibi saç ekimi alanında uzmanlaşmış doktorlar katıldı.

MEMİŞOĞLU: TÜRKİYE, SAÇ EKİMİ KONUSUNDA DÜNYA LİDERLERİNDEN

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, çalıştayı organize eden ekibe teşekkürlerini ileterek, "Türkiye sağlıkta nerelere geldiğini, nasıl yol kat ettiğini ve başarısını Covid-19 salgınında gösterdi. Türkiye bence saç ekimi konusunda da dünya liderlerinden biri. Hem insan gücü olarak hem altyapı olarak şu anda mükemmel seviyelere ulaşmış durumdayız. Bu da sağlık turizminde dünyanın her ülkesinden Türkiye'ye gelip saç ekimi yaptıran, tedavisini yaptıran insanlardan belli. Ben bu konuda emek sarf eden bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Dünyadaki bütün insanların Türkiye'deki bu çalıştaya gelip, kendi bilgilerini arttırarak ülkelerine gitmeleri de Türkiye'nin tanıtımına çok büyük katkı sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlıkta çok daha iyi yerlere geleceğiz. Saç ekimi bu alanda en önemli yerlerde olduğumuzu gösteriyor. İnşallah sağlığın bütün alanlarında bu başarıları yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR BURAYA EN ÇOK DA KE-BOT'U GÖRMEK İÇİN GELDİ"

Neredeyse dünyada saç ekim işini yapan en iyi doktorların çalıştayda bir araya geldiğini belirten World FUE Institute (WFI) Başkanı Dr. Koray Erdoğan, çalıştayın amacıyla ilgili şöyle konuştu:

"Çalıştayda hem yeni başlayanlara yönelik hem de bu konuda ilerlemiş meslektaşlarımıza yönelik eğitimler var. Öncelikle anestezisinden işlemin kendisine kadar her konuda sunumlarımız var. Buraya gelenlerin pratik yapma imkanları da mevcut. Bunun için özellikle ayrılmış robotlarımız, maketlerimiz var. Bir de ilk defa burada lansmanı yapılacak olan KE-Bot denilen robotik tarama sistemimiz de çalıştayda yerini alıyor. İnsanlar buraya en çok da KE-Bot'u görmek için geldi. KE-Bot, operasyon öncesi ve sonrasında saçı tarayan bir sistem. En son gün ise 9 farklı hastaya 9 farklı ekip tarafından operasyon gerçekleştirilecek. Herkes bunu izleme şansına sahip olacak. Hem pratik yapacaklar hem dinleyecekler hem takip edecekler hem de kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar"

Bundan sonra yapılacak çalıştayla ilgili ipucu veren Erdoğan, bir sonraki çalıştayın İtalya-Roma ya da Londra'da yapılacağını belirterek, bu akşamki toplantıyla netleşeceğini söyledi.

"HER WORKSHOPA FARKLI VE DAHA GELİŞMİŞ ENSTRÜMANLARLA GELİYORUZ"

Çalıştaya Brazilya'dan gelen Dr. Antonio Ruston, programda olmaktan büyük onur duyduğunu vurgulayarak, "Saç ekimi dünya çapında yapılıyor ama şu anda Türkiye'deyiz. Türkiye, dünya çapında saç ekimi alanında başkent olarak geçiyor. Ben Brazilya'lı doktorlarla da çok uzun süre çalıştım. Doktor Koray'la da çok uzun yıllardan beri çalışıyorum. O yüzden bu çalıştay için Dr. Koray'a teşekkür etmek istiyorum. Biz her workshopa farklı ve daha gelişmiş enstrümanlarla geliyoruz. O fikirleri birbirimizle paylaşıyor sonra da uyguluyoruz bu yüzden çalıştayın çok faydalı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

KE-BOT HAKKINDA

"Deep learning" yani derin öğrenme yöntemiyle bütün başı üç boyutlu tarayan bu sistem, operasyon öncesinde köklerin çıkarılacağı bölgede saçların kalınlıklarını ve sayısını optik sistemle ölçerek saç ekiminde kritik önemi olan verici bölgenin korunmasını sağlıyor ve kaç kök çıkarıldığı ve kaç kök ekildiği konusunda gerçek bir şeffaflık getiriyor. KE-Bot, saç ekiminde çığır açıcı bir devrim olarak tanımlanıyor.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık