Mersin'in Tarsus ilçesinde, "idrar yaparken yanma" şikayetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki hastanın mesanesinden 2 kilo 200 gram taş çıkarıldı.

Tarsus Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, "idrar yaparken yanma" şikayetiyle üroloji polikliniğine başvuran 40 yaşındaki erkek hastanın yapılan muayenesinde mesanesinde taşlar tespit edildi.

Üroloji uzmanları Op. Dr. Mehmet Kazım Asutay ve Op. Dr. Celal Kılınç tarafından yapılan operasyonla hastanın mesanesinden 6 parça, toplam 2 kilo 200 gram taş çıkarıldı.

Hastanın tedavisinin devam ettiği kaydedildi.????????????????????????????