4'üncü Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi'nde beynin gizemli yapısı konuşuldu

İSTANBUL, (DHA)- Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi Nişantaşı Üniversitesi Neotech Kampüste gerçekleştirildi. Bu yılki teması 'Tamamlanamayan Puzzle Beyin' olarak belirlenen kongre de insan beyninin gizemli yapısı konuşuldu. Kongrede konuşan Prof. Dr. Uğur Batı, 'Teknoloji gelişip beyni daha iyi anladığımız süreçler elimize geldiği sürece beynin aslında nasıl daha karmaşık olduğunu anlamaya başlıyoruz. Beyin çalışan insanların işi basitleşmiyor aksine çok daha zorlaşıyor. Çünkü beyin evrenin en karmaşık donanımı' dedi.

7 salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen oturumlarda Prof Dr. Uğur Batı, Prof. Dr. Korkut Ulucan, Uzm. Dr. Mahir Yeşildal, Dr. Özgür Bolat, Dr. Ender Saraç, Aile-Çocuk Yazarı ve eğitmen Ömür Kurt, oyuncu Tamer Levent olmak üzere alanında uzman 217 akademisyen konuşmacı katılımcılarla buluşarak eğitimde cehalet ilişkisi, odaklanma ve dikkat eksikliği, hafıza ve yaratıcılık gibi birçok konuyu ele aldı.

Kongrede aynı zamanda Türkiye'nin 2. Beyin Festivali de gerçekleştirildi. Gün boyu ardışık oturumlarla devam edecek etkinlikte 'Cahil Beyin' temasıyla siyasette, eğitimde, sağlıkta, teknolojide ve daha pek çok alanda bir olgu olarak beyin konuşuldu.

PROF. DR. BATI: BUGÜN Kİ ETKİNLİK DAHA ÇOK DÜŞÜNELİM DİYE DÜZENLENİYOR

İletişim Bilimleri Akademisyeni ve Disiplinlerarası Nörobilim Derneğinin Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Batı, 'Bugün ki etkinlik daha çok düşünelim diye düzenleniyor. Zaman insanı çok sıkıştırıyor. Zaman insan sosyolojisini çok sıkıştırıyor; üretim, verimlilik, hız, teknoloji. Dünyanın yeni halinde eğer bir gün bu gelecek teknolojileri dediğimiz her şeyin; yapay zekalar, sensörler, algoritmaların dünyaya hakim olacağını düşünüyorsak insanın varlığının tek yolu daha fazla düşünüp daha verimli ve yaratıcı olarak üretken olabilmesidir. Bu kongrede onu amaçlıyor. Çeşitli konularda insanları düşündürtelim istiyoruz. Yani bugün 217 hocamız sunum yapacak. 38 konuşma, 37 panel, 5 atölye var. Bu, beynin çeşitli bakış açılarıyla ele alındığı bir kongre. Eğitim, kültür-sanat, medya, gelecek, teknoloji, siyaset gibi bütün bu alanlarda aslında beynimiz nasıl motiflere sahip, nasıl davranışlarda bulunuyor, bunların sonuca olan tutumları nasıl onları ele almaya çalışıyoruz. 2 gün sürecek toplam 7 salonda yapıyoruz' dedi.

'BEYİN EVRENİN EN KARMAŞIK DONANIMI'

Beyin hakkında çok az şeyin bilindiğini söyleyen Prof. Dr. Batı, şunları ekledi:

'Teknoloji gelişip beyni daha iyi anladığımız süreçler elimize geldiği sürece beynin aslında nasıl daha karmaşık olduğunu anlamaya başlıyoruz. Beyin çalışan insanların işi basitleşmiyor aksine çok daha zorlaşıyor. Çünkü beyin evrenin en karmaşık donanımı. Teknoloji gelişip onu anlamaya çalıştığımızda onun çok daha kaotik, çok daha şu anki teknolojimizi anlama sınırlarımızın ötesinde olduğunu görüyoruz. O yüzden tamamlanamayan puzzle. Eminim siz de bazı davranış ve tutumlarınızın çoğu zaman neden böyle gerçekleştiğini anlamıyorsunuz. Beyin kendini haklı çıkarmaya çalışan bir avukattır diyoruz, karar vermeye çalışıyoruz ve o kararın rasyonelini bulmaya çalışıyoruz. Çeşitli durumlarda niçin öyle davrandığımızı hiç bilmiyoruz. Niye hiç ödeyemeceğimiz kredilerin altına giriyoruz, hiç kullanmadığımız spor salonlarına neden üye oluyoruz, nasıl aşık oluyor nasıl ihanet ediyoruz, niye başlıyoruz, niye bırakıyoruz, nerede haz alıyoruz ne kadar iyiyiz ne kadar kötüyüz falan bunların hepsinin cevabı beyni anlamakta. O puzzle bence sınırlarımızın çok ötesinde sadece tek bir parçasını koymaya çalışıyoruz. Milyonlarca değişken arasında kainattaki toz parçası kadar bir organizasyon aslında ama büyüterek belki bir yere varabiliriz diye düşünüyorum.'

'NÖROBİLİM DÜNYANIN İLERLEYEN EN ÖNEMLİ ALANLARINDAN BİR TANESİ'

Disiplinlerarası Beyin Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Nörobilim Uzman Psikolog Selin Yiğit İpek de 'Bu organizasyonu çok severek ve gönülden yürütüyoruz. DABAD Ekibi olarak 8 yıl önce kurulduk ve şu an istediğimiz yere çok yakın bir düzeydeyiz. Nörobilim dünyanın ilerleyen en önemli alanlarından bir tanesi. Biz de Türkiye'de bununla ilgili yapabilecek en önemli araştırmaları, çalışmaları, bilimsel toplantıları organize ediyoruz. Biz disiplinlerarası beyni anlatan tek nörobilim derneğiyiz. Bu konuda da en iyi hocalarımızla çalışıyoruz. Bilim kurulumuz 120 hocadan oluşuyor ve bunlar birbirinden kıymetli hocalar. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey beyin her şeyin içinde. Sürekli kullanmanız gereken bir şey ama yeterli detaylarını bilmediğiniz için kullanamadığınız gibi. Bizim yürüttüğümüz bütün çalışmaların en büyük amacı aslında minimum zamanda maksimum iyilik halidir' dedi.

İki gün sürecek kongrede zihin Felsefesi ve Sinirbilim Sempozyumu, 37 konferans, 31 panel ve 5 kurs yer alıyor.

Kongre, sinirbilimin içeriğini kapsayan birçok bilim dalına yer vererek gençlerin bilime ve beyne olan ilgilerini artırmayı, onlara bilgilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratmayı ve bilim insanlarının sinirbilim alanında yaptıkları çalışmaların geliştirilmesini amaçlıyor.