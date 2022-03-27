4 Milyondan Fazla Shanghai Sakini Kovid-19 Antijen Testi Yaptırdı

SHANGHAİ, 27 Mart (Xinhua) — Sağlık çalışanlarının antijen testi pozitif çıkanlara derhal nükleik asit testi uyguladığını söyleyen komisyon yetkilisi Wu Qianyu, kontrol tedbirlerinin nükleik asit testi sonuçları çıkmadan alındığını da sözlerine ekledi. Shanghai Cumartesi günü, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için kent genelinde hem nükleik asit hem de antijen testi kullanarak yeni bir tarama turu başlattı. Cumartesi günü Shanghai'da yerel yolla bulaşmış 45 yeni doğrulanmış vaka ve yine yerel yolla bulaşmış 2 bin 631 belirtisiz koronavirüs taşıyıcısı kayıtlara geçti.

Xinhua / Sağlık