30 Yılın Bağımlılığından Kurtuldu: Erkan Öktem'in Sigarayı Bırakma Hikayesi

Aydın'da 30 yıl boyunca sigara kullanan Erkan Öktem, Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı destekle sigarayı bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan 46 yaşındaki Öktem, Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün kuruma gelerek gerçekleştirdiği sigara bırakma eğitimine katıldı.

Katıldığı eğitimden etkilenen ve sigarayı bırakma kararı alan Öktem, 3 ay önce İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'ne bağlı sigara bırakma polikliniğine başvurdu.

Doktor Nazan Doğruöz'ün uyguladığı yöntemle 30 yıllık bağımlılıktan kurtulan Öktem, sigarasız hayata "merhaba" dedi.

"Baba artık eskisi gibi kötü kokmuyorsun"

Erkan Öktem, AA muhabirine, ömrünün çoğunu sigara bağımlısı olarak geçirdiğini söyledi.

Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin eğitiminde bağımlılığının zararlarını daha iyi anladığını belirten Öktem, "Bırakmak aklımın ucundan geçmiyordu. Ne zaman ki doktor hanım bize sigaranın zararlarını anlattı, orada beyin kanaması ve akciğer kanseri riskimizin, epilepsi, mesane kanseri, kemik erimesi, kemik kırılması, bu gibi olumsuzlukların olduğu bize anlatıldı, o andan itibaren bırakma kararını aldım." ifadelerini kullandı.

Öktem, sigarayla ilk kez 16 yaşındayken arkadaş ortamında tanıştığını anlatarak, "Eğitimden başarılı bir şekilde çıktım. 25 günlük ilaç kullanım tedavisinden sonra sigarayı bırakanlardan birisi ben oldum." dedi.

Sigarayı bıraktıktan sonra asansör kullanmadığını, merdivenlerden rahatlıkla çıkabildiğini kaydeden Öktem, şöyle devam etti:

"Özellikle çocuklarım çok sevindi, onlardan 'baba artık eskisi gibi kötü kokmuyorsun' mesajını aldım. Herkes memnun bu hayattan artık. Ağzımın tadı yerine geldi. Yemekler, çay artık lezzetliymiş, onları öğrendim."

Sigara bırakma polikliniğinde görevli doktor Nazan Doğruöz ise sigarayı bırakmak isteyenlerin başvuru için "ALO 171" hattını arayabileceğini söyledi.

Sigaranın ölümcül riskler barındırdığını vurgulayan Doğruöz, "Kişinin bırakmak istemesi çok önemli. Sigarayı arkadaş olarak gören kişiler var ne yazık ki. Sigara arkadaş değil." diye konuştu.