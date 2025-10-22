30 Altı Gençlik Zirvesi, Tıp Fakültesi Öğrencilerini Bir Araya Getirdi

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen '30 Altı Gençlik Zirvesi', Türkiye'nin 13 ilinden gelen tıp fakültesi öğrencilerini Ankara'da bir araya getirdi. Alanında uzman isimlerin katılımıyla yapılan zirvede, hekim adayları mesleki yeterliliklerini geliştirme fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, gençlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, disiplinler arası etkileşimi güçlendirmek ve kamu kurumlarının işleyişine dair farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen '30 Altı Gençlik Zirvesi' bu hafta 'Tıp' temasıyla gerçekleştirildi. Ankara'daki Bakanlık Merkez Bina Konferans Salonu'nda yapılan zirvenin açılış programına; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

800 TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ YER ALDI

20-21 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenen programda Ankara, Konya, Karabük, Eskişehir, Çorum, Afyon, İstanbul, Kırıkkale, Gaziantep, Kütahya, Bursa, Diyarbakır ve Zonguldak'tan yaklaşık 800 tıp fakültesi öğrencisi yer aldı. Konuk konuşmacılar, gençlerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı, sağlık alanındaki güncel gelişmelere dair bilgiler aktardı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen zirve, genç hekim adaylarına mesleki yeterliliklerini geliştirme fırsatı sundu. Alanında uzman akademisyen ve sağlık profesyonelleriyle gerçekleştirilen panel ve söyleşiler, katılımcıların sağlık alanındaki güncel gelişmeleri farklı perspektiflerden değerlendirmelerine olanak sağladı.

Program süresince ekipler halinde gerçekleştirilen ziyaretlerde gençler; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, GATA Tıp Tarihi Müzesi, Sporcu Sağlığı Merkezi, Milli Kütüphane gibi kurum ve mekanları yerinde inceleme fırsatı buldu. Bu ziyaretler sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini uygulama sahasına taşıma, sağlık hizmetlerinin işleyişini gözlemleme ve kamu kurumlarının çalışma kültürünü yakından tanıma imkanı elde etti.