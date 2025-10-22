Haberler

30 Altı Gençlik Zirvesi, Tıp Fakültesi Öğrencilerini Bir Araya Getirdi

30 Altı Gençlik Zirvesi, Tıp Fakültesi Öğrencilerini Bir Araya Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 30 Altı Gençlik Zirvesi, Türkiye'nin 13 ilinden gelen yaklaşık 800 tıp fakültesi öğrencisinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Zirve, hekim adaylarına mesleki yeterliliklerini geliştirme fırsatı sunarak, sağlık alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgiler paylaşılmasını sağladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen '30 Altı Gençlik Zirvesi', Türkiye'nin 13 ilinden gelen tıp fakültesi öğrencilerini Ankara'da bir araya getirdi. Alanında uzman isimlerin katılımıyla yapılan zirvede, hekim adayları mesleki yeterliliklerini geliştirme fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, gençlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, disiplinler arası etkileşimi güçlendirmek ve kamu kurumlarının işleyişine dair farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen '30 Altı Gençlik Zirvesi' bu hafta 'Tıp' temasıyla gerçekleştirildi. Ankara'daki Bakanlık Merkez Bina Konferans Salonu'nda yapılan zirvenin açılış programına; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

800 TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ YER ALDI

20-21 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenen programda Ankara, Konya, Karabük, Eskişehir, Çorum, Afyon, İstanbul, Kırıkkale, Gaziantep, Kütahya, Bursa, Diyarbakır ve Zonguldak'tan yaklaşık 800 tıp fakültesi öğrencisi yer aldı. Konuk konuşmacılar, gençlerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı, sağlık alanındaki güncel gelişmelere dair bilgiler aktardı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen zirve, genç hekim adaylarına mesleki yeterliliklerini geliştirme fırsatı sundu. Alanında uzman akademisyen ve sağlık profesyonelleriyle gerçekleştirilen panel ve söyleşiler, katılımcıların sağlık alanındaki güncel gelişmeleri farklı perspektiflerden değerlendirmelerine olanak sağladı.

Program süresince ekipler halinde gerçekleştirilen ziyaretlerde gençler; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, GATA Tıp Tarihi Müzesi, Sporcu Sağlığı Merkezi, Milli Kütüphane gibi kurum ve mekanları yerinde inceleme fırsatı buldu. Bu ziyaretler sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini uygulama sahasına taşıma, sağlık hizmetlerinin işleyişini gözlemleme ve kamu kurumlarının çalışma kültürünü yakından tanıma imkanı elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat:

Yıllar süren deneme yanılma sürecinin ardından, sonunda başarılı kripto ticaretinin sırrını buldum: LIMUDIA'nın stratejisi. Platformu ve rehberliği sayesinde yatırımım 503.000 dolarlık kâra dönüştü. Hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Ticaret becerilerini geliştirmek isteyenler için, Telegram'da @Mudiatrading adresinden ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Erbakan kulis bilgisi paylaştı: Kılıçdaroğlu partinin başına geri dönebilir

Canlı yayında kulağına gelen kulis bilgisini paylaştı: Kılıçdaroğlu...
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Ülke onu konuşuyor! Tedesco'nun Stuttgart karnesi bomba

Ülke onu konuşuyor! Stuttgart karnesini görmeniz lazım
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.