29 Nisan Veteriner Hekimler Günü Kutlandı

ANKARA Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, hayvan sağlığı, halk sağlığı ve çevre sağlığı konularında aktif şekilde çalışan tüm veteriner hekimlerin, '29 Nisan Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı.

?Prof. Dr. Yarsan, 'Veteriner Hekimler Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Yarsan, Dünya Veteriner Hekimleri Birliği'nin 2000 yılında aldığı kararla her yıl nisan ayının son cumartesi gününün, uluslararası ölçekte 'Veteriner Hekimleri Günü' olarak kutlandığını belirterek, "Türkiye'de 'Veteriner Hekimler Günü' ilk olarak 28 Nisan 2001'de Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin düzenlediği bir organizasyon ile kutlanmıştır. 'Veteriner Hekimler Günü', son derece kapsamlı ve çok yönlü görevler üstlenen veteriner hekimlerin uluslararası ölçekte bir araya gelmeleri, birlikteliklerini artırmaları ve mesleğin toplum nezdindeki önemini vurgulamaları yönüyle değerlendirilen bir etkinliktir. 2004 yılından itibaren de bir tema ile kutlanmıştır. 'Tek Dünya, Tek Sağlık', 'Antimikrobiyal Direnç', 'Kuduz', 'Aşılama', 'Vektörlerle Bulaşan Zoonoz Hastalıklar', 'Hayvan Refahı', 'Covid Süreci' gibi başlıklar tema olarak seçilmiştir. Bu yıl itibariyle 2023 için belirlenen tema ise veteriner hekimlerin çalışma alanlarının çeşitliliği, kapsayıcılığı ve eşitlik ilkesi içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmeleri konularında meslektaşlarımızın, veteriner hekimlerin teşvik edilmesi, motive edilmesidir" ifadelerini kullandı.

"Ancak özellikle 18'inci yüzyılda Avrupa'da meydana gelen sığır vebası pandemisi ve bunun geniş kapsamlı etkileri veteriner hekimliğin bilimsel temellerle yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu düşünceyle dünyada ilk veteriner okulu, Fransa Lyon'da 1762 yılında açılmıştır. Ülkemizde ise bu tarihten 80 yıl sonra 1842'de İstanbul'da Askeri Veteriner Okulu olarak 12 öğrenci eğitime başlanmıştır. Tarihsel süreç içerisinde 1889 yılında sivil veteriner okulu kurulmuş, bu iki kuruluş 1921'de birleştirilmiş; 1948 yılında ise fakültemiz, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi bünyesine katılmıştır. Bugün ülkemizde, Kırgızistan ve Kıbrıs'ı da dahil edersek aktif fakülte sayısı 32'dir ve yaklaşık 40 bin civarında da veteriner hekim mevcuttur. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeler gibi birçok kamu kurumunda ve serbest olarak kliniklerde görev yapan veteriner hekimler hayvan sağlığını, çevre sağlığını ve halk sağlığını korumak için etkin şekilde çalışmaktadırlar. Hayatın her alanında aktif şekilde çalışan; hayvan sağlığı, hayvan refahı, halk sağlığı ve çevre sağlığı konularında aktif rol üstlenen meslektaşlarımızın, veteriner hekimlerin bu güzel ve anlamlı gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. '29 Nisan Veteriner Hekimler Günü' kutlu olsun."