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25 Yaşındaki Genç Kız Kalp Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

25 Yaşındaki Genç Kız Kalp Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu
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Erzurum'da kalp kapağındaki yetmezlik nedeniyle nefes darlığı çeken 25 yaşındaki Meral Taşcı, Erzurum Şehir Hastanesi'nde başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. 'Ozaki' yöntemi ile kendi kalp zarından yapılan aort kapağı ile tedavi edilen genç kız, ameliyattan sonra hayata yeniden merhaba dedi.

Erzurum'da kalp kapağında yetmezlik nedeniyle nefes darlığı çeken genç kız, Erzurum Şehir Hastanesi'nde kalp zarından yapılan aort kapağıyla sağlığına kavuştu.

Pasinler ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Meral Taşcı, nefes darlığı şikayeti artınca bir süre önce Erzurum Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kayğın'a?????? başvurdu.

Yapılan tetkiklerinde hem aort hem de mitral kalp kapağında yetmezlik tespit edilen Taşcı'ya kendi kalp zarından aort kapağı yapılan "Ozaki" yöntemi uygun görüldü.

Kayğın ve ekibince ameliyat alınan Taşcı, yaklaşık 4 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Erzurum Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Kayğın, gazetecilere yaptığı açıklamada, nefes darlığı şikayetiyle başvuran Taşcı'nın, tetkiklerinde hem aort kapağı hem de mitral kapağında patoloji tespit ettiklerini söyledi.

Hastanın genç olması nedeniyle "Ozaki" yöntemiyle ameliyatına karar verdiklerini anlatan Kayğın, "Ozaki yöntemi, hastanın kendi kalp zarından aort kapağına yeni bir kapak oluşturup dikilmesidir ve bu yöntemle patoloji düzeliyor. Eğer mekanik kapak kullansaydık hasta kan sulandırıcı ilaç kullanacaktı, bu da evlendiğinde çocuk sahibi olmasını zorlaştırıyordu, belki de olamayacaktı. Şimdi hastanın kalp zarından yaptığımız kalp kapağıyla bundan sonra kan sulandırıcı kullanmayacak ve eğer ki evlenirse çocuk sahibi olabilecek." dedi.

"Yeninden doğmuş gibiyim"

Hasta Taşcı da uzun zamandır nefes darlığı çektiğini, yürürken nefes almada sorunlar yaşadığını anlatarak, şikayetleri artınca Prof. Dr. Kayğın'a başvurduğunu belirtti.

Ameliyattan çok korktuğunu ancak Kayğın'ın kendisine güven verdiğini ifade eden Taşcı, "Ailemi ikna edip ameliyata geldim, ameliyat güzel geçti, korkum kalmadı. İlk başta yürümekte çok zorlanıyordum, birkaç adım attığımda nefes nefese kalıyordum ama şimdi öyle şikayetim kalmadı. Ameliyat sonrası yoğun bakımdaki 2. günü ayağa kalktım, yeninden doğmuş gibiyim. Nefes almam, gece uykularım düzeldi. Her şey çok güzel ve normale döndü." diye konuştu.

Taşcı, Kayğın ve ekibinin yanı sıra servisteki hemşire ve sağlık personeline ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Sağlık

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