2023 yılının ilk 4 ayında 375 bin 743 gıda denetimi gerçekleştirildi

TARIM ve Orman Bakanlığı, 2023 yılının ilk 4 ayında 375 bin 743 gıda denetimi gerçekleştirildiğini ve 3 bin 918 işletmeye idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ayrıca, ALO 174 Gıda Hattı'na 2 milyon 889 bin başvuru yapıldığı ve WhatsApp ihbar hattına 70 bin 719 bildirim geldiği belirtildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, 2023 yılının ilk 4 ayında 375 bin 743 gıda denetimi gerçekleştirildiğini ve 3 bin 918 işletmeye idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 7 bin 570 gıda denetim görevlisi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Resmi kontroller risk esasına göre önceden haber verilmeden; bakanlık ve il yıllık numune alma programları, Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP), TİMER, CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve WhatsApp ihbar hattına gelen ihbar ve şikayetler kapsamında gerçekleştiriliyor. Ekipler, 2023 yılının ilk 4 ayında gıda işletmelerinde toplam 375 bin 743 resmi kontrol gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 3 bin 918 işletmeye idari para cezası uygulanırken, 48 işletme için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

ALO 174 WhatsApp İhbar Hattı'na ise faaliyete geçtiği 8 Mart 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar 70 bin 719 bildirim geldi. Bunlardan 18 bin 109'u gıda ihbar ve şikayet kapsamında olduğu için kayıt altına alındı ve 17 bin 766'sı sonuçlandırıldı.